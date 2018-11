Op zoek naar een nieuwe baan? Deze tips gaan zeker helpen

Het aantal openstaande vacatures kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op een nieuw record. Volgens het CBS is het vorige recordaantal van eind 2017 met 2.000 vacatures overtroffen. Er is dus volop werk. Toch is het niet altijd even makkelijk om nou net die baan te vinden die bij jou past. Is het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben je dus op zoek naar werk? Deze tips helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Benoem je kwaliteiten

Als je zoekt naar een nieuwe baan is het belangrijk dat je weet wat voor functie je zoekt en bij wat voor soort bedrijf je wilt werken. Het is dus tijd voor een brainstormsessie met jezelf. Waar ben je nou echt goed in? Wat zijn je kwaliteiten? Niet allen op het werk, maar ook in het leven. Wat gaat je van nature goed af, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen? Kijk dus niet alleen naar wat je leuk vindt, maar ook in welke functie en bij welk bedrijf jij je kwaliteiten kan brengen. Soms is het lastig om zelf je kwaliteiten te formuleren. Vaak kunnen de mensen die dichtbij ons staan die wél heel goed. Een mooie kans om hier gebruik van te maken. Vraag minimaal 3 mensen in je omgeving die jou goed kennen, ook op werkgebied, om vijf kwaliteiten van jou te benoemen.

Gebruik je netwerk

Vertel zoveel mogelijk mensen dat je werk zoekt. Wie weet zit er iemand tussen die wat voor je kan betekenen! De meeste banen worden namelijk nog steeds gevonden via familie, vrienden of bekenden. Je netwerk dus. Maak hier gebruik van bij het vinden van een baan. Zorg dat je zichtbaar bent op social media, met name op LinkedIn en maak afspraken met mensen bij een bedrijf of in een functie die jou aanspreekt.

Heb je de ideale vacature gevonden? Dan is het tijd om een sollicitatiebrief te schrijven. Bel hiervoor eerst met de recruiter en/of werkgever en stel een aantal relevante vragen. Hierdoor heb je een contactmoment, krijg je meer informatie over de baan en het bedrijf en krijgt de persoon aan de andere kant van de lijn toch even een indruk van wie je bent. Laat tenslotte altijd je sollicitatiebrief door iemand anders nalezen.

Vraag hulp aan een executive search bureau

Je hoeft je droombaan niet in je eentje te vinden. Vooral als je ruime ervaring hebt binnen een vakgebied en op zoek bent naar een hogere of executive functie binnen een bedrijf, kan het zinvol zijn om een executive search bureau in te schakelen. Zij kijken vaak verder dan je cv en achtergrond en kunnen je helpen bij een ander type bedrijf binnen te komen. Er zijn werving- en selectiebureaus en headhunters die zich specifiek richten op dergelijke executive functies, waarbij je kunt zoeken op branche, vakgebied of functieniveau. Vergewis je goed of jouw niveau en ervaring past bij het niveau van het bureau dat je aanschrijft. Het is jammer als je een afwijzing krijgt omdat je niet bij het type functie past waar ze in bemiddelen. Meestal kan je dat vinden op de website van het bureau.