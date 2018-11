Als een baby hard en vaak huilt en moeilijk te troosten is, denken we snel als ouders dat er iets aan de hand is. Volgens kinderarts Carole Lasham van het Tergooi ziekenhuis, onder andere gespecialiseerd in huilbaby’s, is er in 95 procent van de gevallen niets aan de hand. Er is een methode om je kind stil te krijgen. “Baby’s huilen de eerste drie maanden veel omdat ze niet anders kunnen communiceren.”

In haar jarenlange werk als kinderarts heeft Carole veel baby’s gezien, zowel op de spoedeisende hulp als tijdens haar reguliere diensten. “Hier zitten ook baby’s tussen die excessief huilen. Ik wilde hier meer over weten en ben daarom zeven jaar geleden naar een congres in Amerika van Harvey Karp gegaan, die beweerde dat hij elke huilbaby binnen een minuut stil kon krijgen. Eerst dacht ik: wat is dit?, totdat ik zijn presentatie zag en zijn theorie hoorde.”

Carole heeft zijn methode naar Nederland gehaald en heeft in 2014 een boek geschreven: De Karp-methode. “Een baby is de eerste drie maanden nog niet rijp. Hij heeft veel schrikbewegingen, reageert op geluid en licht en kan qua communicatie alleen huilen. Er is een normaal huilpatroon bij baby’s, of dit nu een baby uit het Gooi of uit Zambia is. Het huilen begint de eerste week, dan is er een piek rond de zes a acht weken en vervolgens neemt het weer af na drie a vier maanden. Na vier maanden zijn de schrikbewegingen weg en is de overgang van slaaptoestand naar wakker zijn en andersom veel rustiger.”

Methode bestaat uit vijf stappen

De methode bestaat uit vijf stappen, namelijk het inbakenen van je baby, vervolgens op hun zijde leggen (in je armen), heel hard ‘ssshhh’ zeggen, kleine wiegende bewegingen maken en tenslotte de speen. “Je doet alles stap voor stap. Door het inbakenen schrikt de baby minder en kan hij niet met zijn armen bewegen. In alle ontwikkelingslanden doen vrouwen deze methode van nature, maar wij doen dit niet. Baby’s zijn in die landen de eerste drie maanden veel meer bij hun moeder dan in een wieg, box of maxi cosi.”

Volgens Carole zoeken 22 procent van de ouders met een huilbaby hulp. “Veel mensen zoeken een oplossing in het alternatieve circuit, maar dat helpt niet. Het is belangrijk dat ouders weten dat het huilen normaal is en dat ze een tool hebben om hiermee om te gaan. Vaak weten we als ouders niet wat we kunnen verwachten als we een baby krijgen. Ik wist dat ook niet. Toen ik mijn eerste kind kreeg die veel huilde, wilde ik hem af en toe in de clico gooien. Ik zeg ook altijd meteen tegen ouders: ‘een baby die veel huilt, is niet leuk.’ Je bent er de hele dag mee bezig en je komt niet aan jezelf toe.”

Veel moeders die Carole ziet, zitten er helemaal doorheen, vooral bij de piek rond de zes a achter weken. “Een huilbaby kan een risico zijn voor kindermishandeling. Daar vraag ik ook naar: wat voor gedachtes heb je? Soms moeten ouders hun baby even wegleggen en weglopen. Het huilen triggert een stress response bij de moeder. Heel soms moet een baby als crisis interventie worden opgenomen worden om een cyclus te doorbreken.”

