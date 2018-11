Droom jij van een eigen horecabedrijf? Dit moet je weten

Je eigen horecabedrijf starten: voor sommigen is het een langgekoesterde droom. Een horecabedrijf starten doe je echter niet van de ene op de andere dag. Wanneer je een eigen zaak wilt beginnen, is het raadzaam om vooraf onderzoek te doen. Dat vergroot niet alleen de kans op succes, maar voorkomt ook een boel hobbels op de weg. Waar moet je op letten als je je horecadroom wilt laten uitkomen?

Aan het starten van je eigen horecazaak kleven een boel regels, vergunningen en wetten. Niemand wil meteen met boetes en onverwachte kosten zitten, dus het is belangrijk dat je goed weet wat er nodig is om te kunnen en mogen starten. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Deze regelgeving verschilt per gemeente.

Leveranciers

Zo krijg je als je straks je eigen horecazaak hebt te maken met bevoorrading. Diverse leveranciers zullen producten bij jouw zaak laden en lossen. Dit mag niet zomaar op elk gewenst tijdstip. De momenten dat dit mag op jouw adres zijn vastgelegd door de gemeente. Wil je een ander moment? Dat moet je bij je gemeente om een ontheffing vragen.

Voor een horecazaak heb je een exploitatievergunning nodig van je gemeente. De voorwaarden én het proces van aanvraag verschillen per gemeente. In de APV van jouw gemeente kan je vinden welke documenten je op welk moment moet aanleveren. Als je een vergunning in je bezit hebt, moet je deze aanpassen als er iets verandert, zoals een andere rechtsvorm, uitbreiding of verbouwing.

Inrichting

Qua inrichting gelden er een aantal eisen zodra jouw zaak een drank- en horecavergunning nodig heeft. Hieronder vallen onder andere een mechanische ventilatie die rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht is, drinkwater, elektriciteit, twee volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden met een wasbak en aanpassingen voor mensen met een handicap.

Hygiëne en koeling

Als horecazaak heb je met voeding te maken en moet je je houden aan een hygiënecode. Hierin staan regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken. Zo is temperatuurbeheersing voor de voedselveiligheid van essentieel belang. Een goede horeca koelkast is onmisbaar in iedere professionele keuken, zoals bijvoorbeeld die van Gastrodeals, specialist in horeca koelkasten.

In de horeca is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de geldige wetten en regels in de stad, wijk en straat waar jouw onderneming zich bevindt. Of het nu over vergunningen, hygiëne, muziek, terras, roken of openingstijden gaat, zorg ervoor dat je op de hoogte blijft. Een goede verstandhouding met handhaving en gemeente is belangrijk, waardoor je waarschuwingen en hoge boetes kunt voorkomen.