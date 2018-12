Zo bereid je je auto voor op de winter

Onze auto heeft net wat meer aandacht nodig tijdens de wintermaanden of als we op wintersport gaan dan tijdens de zomer. De omstandigheden zijn een stuk zwaarder, zoals lage temperaturen, sneeuw en gladheid. Met deze tips zorg je ervoor dat jouw auto klaar is om veilig de weg op te gaan of als je straks de sneeuw gaat opzoeken tijdens de vakantie.

Begin met het controleren van je banden. Voldoende bandenspanning zorgt voor betere en veiligere rijomstandigheden en meer grip op de weg. Zorg ervoor dat je ook het profiel van je banden controleert. Dit moet minimaal 1,6 millimeter diep zijn. Als het echt winters weer wordt of als je met wintersport gaat, is het tijd voor winterbanden. In een aantal omringende landen, zoals Duitsland, zijn winterbanden verplicht.

Antivriesvariant

Ook het ruitensproeiervloeistof heeft aandacht nodig tijdens de winter, namelijk de antivriesvariant. Deze vloeistof is blauw van kleur, in tegenstelling tot de variant die je in zomer gebruikt. Deze is roze en soms geel van kleur. Koop een speciale ijsdeken voor je voorruit, zodat deze in de ochtend niet bevroren is. Het gebruik van kranten is geen goed idee. Deze kunnen vastvriezen. Zijn je ramen toch bevroren? Gebruik dan een ruitontdooier.

Eerste hulp bij winterweer

Het is handig om een eerste hulp bij winterweer setje samen te stellen met een ruitontdooier, slotontdooier en ijskrabbers. Ga je skiën en is er kans dat je auto vast komt te zitten in de diepe sneeuw? Gebruik dan een paar matten, een schep en een veger. Ook een deken in de auto is geen overbodige luxe.

Van lage temperaturen kan een accu last ondervinden. Deze zorgt in de winter voor de meeste problemen. De zelfontlading van de accu gaat namelijk sneller bij koude temperaturen. Ook als je in de winter wat langer stilstaat, loopt een accu sneller leeg. Je kunt de accu laten doormeten om te controleren of deze nog goed genoeg is. Anders kun je hem het beste laten vervangen. Tip: zorg dat je niet alleen korte ritjes maakt, want de dynamo kan dan de accu niet voldoende bijladen.

Autoverzekering

Tegen het einde van het jaar is het nuttig om je autoverzekering onder de loep te nemen. Opvallend genoeg slaan we deze vaak over. We blijven gemiddeld zo’n veertien jaar bij dezelfde verzekeraar en daarmee laten we veel geld liggen. De premies en dekkingen veranderen regelmatig, dus het vergelijken van autoverzekeringen is zeker de moeite waard. Kijk ook eens bij Allsecur.nl.

Tenslotte nog een tip over de handrem. Deze kan vastvriezen in de winter, dus het is beter om deze niet te gebruiken. Laat de auto in de P of in zijn eerste versnelling staan. Heeft jouw auto een elektrische handrem? Dan zou vorst geen problemen mogen opleveren, omdat ze op stroom werken. Heb je toch te maken met een bevroren handrem? Laat de motor dan vijftien minuten draaien.