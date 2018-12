De liefde voor Noord Holland is voelbaar bij Marlies Groot, strategisch marketeer van Holland boven Amsterdam. Ze heeft er zelf jarenlang gewoond, ze is trots op het gebied waar ze vandaan komt en in haar werk is ze dagelijks bezig om bezoekers en toeristen naar ‘haar’ gebied te krijgen. “We investeren niet meer in stenen VVV-gebouwtjes, maar in marketingcampagnes in binnen- en buitenland.”

Na jaren in Duitsland te hebben gewerkt, kwam Marlies in 2001 terug naar Nederland. Na lange tijd in de reclame te hebben gewerkt, gooide ze het roer om. Ze vond het reclame wereldje te ‘bla bla’. “Ik ging bij een VVV werken en ben zodoende steeds meer het toerisme in gerold.” In 2016 is Holland boven Amsterdam gelanceerd, een destinatie marketing organisatie, die de marketing en promotie doet van Noord Holland Noord en de provincie Noord -Holland. “Mijn job is eigenlijk verleiden en inspireren.”

Voorbereiden op steeds meer bezoekers

Ook Holland boven Amsterdam heeft met steeds meer toeristen te maken. “Er is landelijk een groei van 7 à 8 procent per jaar. Afgelopen zomer was het in het hele gebied vol. Overal waar je kwam, waren ontzettend veel mensen. Het seizoen duurde ook extra lang. De strandpaviljoens hadden moeite om hun roosters rond te krijgen. Hoe zorg je er straks voor dat er niet een chronisch tekort is aan horecapersoneel? Dat is wel een vraag waar we mee bezig zijn. We moeten ons voorbereiden op steeds meer bezoekers.”

Holland Boven Amsterdam heeft als doelstelling een toename van ten minste 40.000 bezoekers per jaar. “De prognose voor de komende tien tot twintig jaar is dat er 30,7 miljoen bezoekers per jaar naar Nederland komen (bron: NBTC). De belangrijkste landen voor ons zijn Duitsland, België en Engeland. We moeten blijven vooruit kijken en meegroeien. Als we meer bezoekers willen en ook krijgen, moet je er wel klaar voor zijn. Daar is nog wel een slag te maken, zoals een kwaliteitsverbetering van bungalowparken of meer investeringen in bijzondere overnachtingen.”

Op zoek naar een mooi verhaal

Waar zijn mensen naar op zoek als ze naar Holland boven Amsterdam komen? “Mensen zijn op zoek naar een mooi verhaal. Het gaat om echt, puur en authentiek. We zitten heel erg op de beleving en de toegevoegde waarde. Zo gaan mensen bijvoorbeeld naar de West-Friese Folklore in Schagen of de kaasmarkt in Alkmaar. We brengen ze dan op het idee om ook eens naar de Zeeverse Vismarkt in Den Oever te gaan. Dat verwachten mensen niet, dat je binnen een half uur zo uit een grote stad in een pure omgeving kan zijn en kan zeggen welke vis je op je bord wilt.”

Het gebied kenmerkt zich door het kleinschalige aanbod, aldus Marlies. “Het klinkt leuk, al die grote bezoekersstromen, maar voor ons is het belangrijk dat we de juiste bezoekers naar ons toe trekken. Dus niet duizend bussen naar die ene plek, maar liever vijftig mensen die het kunnen waarderen, respect hebben voor de natuur en die mensen in hun waarde laten. Het is belangrijk dat je toeristen krijgt die bij je DNA passen. Dat is de grootste uitdaging voor ons.”

