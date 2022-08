Dirk bevriest prijzen van meer dan honderd producten om boodschappen betaalbaar te houden

Het dagelijks leven is voor veel Nederlanders flink duurder geworden in het voorbije jaar. Terwijl de inflatie blijft pieken, zet Dirk van den Broek alles op alles om boodschappen betaalbaar te houden voor iedereen. De discountformule, bekend van de rode boodschappentas, heeft daarom als eerste supermarkt in Nederland besloten om minstens tot het einde van het jaar de prijzen van meer dan honderd producten blijvend goedkoop te houden.

Dagelijkse boodschappen

Het gaat daarbij om dagelijkse boodschappen zoals brood, dameshygiëne, pasta, rijst, toiletpapier, groente, fruit en schoonmaakmiddelen. De prijzen van deze producten worden dus niet verhoogd, ongeacht de inflatie die nog op Nederland afkomt.

Marcel Huizing, algemeen directeur Dirk van den Broek over de beslissing: “Prijzen voor dagelijkse boodschappen rijzen de pan uit en veel gezinnen worstelen daarbij ook nog met de torenhoge energieprijzen die op ze af komen. Dat vraagt wat ons betreft om rigoureuze keuzes want klanten moeten zeker in deze tijd kunnen rekenen op Dirk. Daarom hebben we besloten zelf de broekriem aan te halen zodat we boodschappen voor iedereen betaalbaar kunnen houden.”

Geen TV reclame meer

De keuze om de prijzen van een deel van het assortiment blijvend laag te houden, komt bovenop de maatregelen die Dirk al eerder nam. Zo is de supermarktformule per 1 juni gestopt met tv-reclame. Een gewaagde keuze om grip te houden op uitgaven zodat er minder externe kosten op het bordje van de consument komen. Daarnaast is de discountformule gestopt met zogeheten multibuys. Klanten hoeven niet méér producten te kopen om minder te betalen. Alle maatregelen die Dirk neemt, hebben bewezen effect op de prijzen in de winkel. Volgens de Consumentenbond (juni 2022) is Dirk de goedkoopste supermarkt voor A-merken.