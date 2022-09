Meer echtparen in eerste deel van 2022 door inhaalhuwelijken

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er meer huwelijken gesloten dan in dezelfde periode in de jaren ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag. Ook in vergelijking met het jaar voor de coronacrisis is een groei te zien.

Tot en met juli dit jaar gaven meer dan 40.000 mensen elkaar het jawoord. In de twee coronajaren lag dit aantal lager. Vorig jaar trouwden er in de eerste zeven maanden iets minder dan 30.000 stellen. In 2020 waren dat er nog minder met ongeveer 25.000 paren. Ook met het jaar voor de pandemie, in 2019, is er een verschil merkbaar ten opzichte van nu. Toen werden er iets minder dan 36.000 huwelijken gesloten.

“In 2020 en 2021 kon er heel lang niet getrouwd worden, dus heel veel stellen hebben waarschijnlijk gewacht met het geven van het jawoord,” aldus Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Volgens haar zijn er waarschijnlijk twee dingen aan de hand. Niet alleen zijn veel bruiloften ingehaald omdat die niet door konden gaan door corona, dit jaar heeft ook een heel populaire trouwdatum gehad. Op 22 februari 2022 zijn volgens het statistiekbureau bijna 1200 mensen getrouwd. In de hele maand februari trouwen gemiddeld genomen 2800 koppels.

Traag geeft aan dat huwelijken ondanks de toename dit jaar niet aan populariteit winnen. Geregistreerde partnerschappen zijn daarentegen afgelopen jaren wel populairder geworden. Tijdens de pandemie is er weinig veranderd in die trend, maar in de eerste zeven maanden van 2022 is een kleine afname te zien ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Traag worden partnerschappen vaak uit een wat praktischer oogpunt gesloten. “Mensen lijken dat met een ander doel te doen. Het krijgen van een kind bijvoorbeeld.”

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?c31e851. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.