Airport Weeze kent recordzomer met helft meer passagiers

Airport Weeze ziet vergeleken met vorig jaar een groei in het aantal passagiers van bijna 50 procent. De Duitse luchthaven, net over de grens bij Venray, spreekt van een “recordzomer”. De luchthaven wordt vanwege zijn ligging net over de grens doorgaans ook veel gebruikt door Nederlanders.

In totaal vlogen 279.117 passagiers via Airport Weeze tijdens de zomervakantie in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die inmiddels is afgelopen. Vorig jaar waren dit 186.500 passagiers. Dit komt deels doordat er veel meer vanaf het vliegveld wordt gevlogen. Het aantal starts en landingen groeide met bijna 48 procent van 1112 naar 1645.

“De zomervakantiecijfers bevestigen de duidelijke opwaartse trend op onze luchthaven”, aldus Sebastian Papst, directeur van de luchthaven. Hij wijst verder op de goedkope tickets die volgens hem vanaf Weeze te boeken zijn.

Ook de komende weken wordt nog drukte verwacht omdat in Nederland de zomervakantie nog gaande is. In de meivakantie was al te zien dat Nederlanders vaker vanaf een Duits vliegveld reizen om verwachte drukte op Schiphol te vermijden. Volgens reisorganisatie Sunweb kozen vooral mensen uit het oosten van het land voor Düsseldorf of Weeze Airport. “Vliegen vanaf een Duitse luchthaven zoals Weeze is voor Nederlanders goedkoper door de lagere vliegbelasting”, zei een woordvoerster van Sunweb toen. “Ook zijn de parkeerkosten lager en zijn ze sneller door de securitycheck.”

Eerder liet het CBS weten dat het aantal bezette vliegtuigstoelen op vluchten van en naar Nederlandse luchthavens bijna weer op het niveau van 2019 ligt, het laatste jaar voor de coronacrisis. Gemiddeld waren 81 van de 100 stoelen op passagiersvluchten in het tweede kwartaal van dit jaar bezet. In dezelfde periode in 2019 ging het om 82 stoelen.