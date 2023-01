Racistische teksten te zien op Erasmusbrug tijdens jaarwisseling

Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn racistische teksten geprojecteerd tijdens de jaarwisseling. De politie meldt dat er teksten als ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’ verschenen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van strafbare feiten.

De politie doet momenteel onderzoek naar het voorval en bekijkt onder meer waar de teksten vandaan kwamen. De teksten zijn mogelijk op de brug geprojecteerd vanaf een boot, zegt een woordvoerster.

Een journalist van RTL Nieuws wist twee jaar geleden de brug te hacken, waardoor de kleuren van de Erasmusbrug aangepast konden worden. Maar volgens de zegsvrouw gaat de politie niet uit van een hack.