Explosie bij coffeeshop Rotterdam tweede incident in korte tijd

De explosie bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat in Rotterdam is het tweede incident op deze plek in korte tijd. Op 13 april werd brand gesticht bij dezelfde zaak in de bekende uitgaansstraat. De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen de explosie en de brand.

Bij de ontploffing, die rond 04.30 uur gebeurde in nacht van zondag op maandag, raakte niemand gewond. Wel liep het rolluik voor de deur schade op. De politie is op zoek naar een verdachte en roept getuigen op zich te melden.

In Rotterdam waren dit jaar tot nu toe vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden. Dat zijn er na deze explosie al meer dan in heel 2022. Op de Crooswijkseweg in Crooswijk waren afgelopen week vier ontploffingen, de meest recente in de nacht van zaterdag op zondag. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen gebeurden in de afgelopen dagen meerdere incidenten. Daar was sprake van een ontploffing, het beschieten van een gevel en een verijdelde explosie. Of er een verband is tussen de gebeurtenissen in de verschillende wijken is niet duidelijk.

De Rotterdamse gemeente en de politie hebben zondag aangekondigd de beveiliging en het toezicht op te schroeven op plaatsen waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest.