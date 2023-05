Drie aanhoudingen voor explosie en brand in Rotterdam

De politie heeft vrijdagochtend drie jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting en een explosie in Rotterdam. Die waren op twee achtereenvolgende dagen eind april, beide bij een toko op de Crooswijkseweg in Crooswijk. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel en twee Rotterdammers van 17 en 20 jaar.

De brandstichting was in de nacht van vrijdag 28 april op zaterdag 29 april. Een alerte buurtbewoner rook een rare lucht en zag twee mannen die zich verdacht ophielden bij de toko. Agenten vonden daarna bij het pand een fles met vloeistof. “De melder heeft mogelijk een explosie weten te voorkomen”, aldus de politie.

De volgende nacht ging er wel een explosief af bij het pand. Buurtbewoners werden rond 02.30 uur wakker door een harde knal. Er raakte niemand gewond. De ontploffing was het vierde incident op de Crooswijkseweg in die week. “Wat de exacte rol en mate van betrokkenheid is van de nu aangehouden verdachten wordt nog nader onderzocht”, aldus de politie.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig ontploffingen en dat zijn er meer dan in heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra toezicht, en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid. Inmiddels zijn er zo’n 45 verdachten aangehouden voor het buitensporige geweld, zoals explosies en schietpartijen, zo meldt de politie vrijdag.