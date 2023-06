Rotterdamse coffeeshop doelwit van brandstichting

Op de Joost van Geelstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven is in de nacht van maandag op dinsdag een brandje gesticht bij het rolluik van een coffeeshop. Aanvankelijk dacht de politie dat het ging om een explosie, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat het ging om brandstichting.

Rond 02.30 uur was er een grote vlam en daarna een klein brandje. Deze is geblust door de brandweer. De politie doet onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar de twee daders, die door getuigen zijn gezien.

In de wijk Feijenoord was in dezelfde nacht ook nog een ontploffing bij een portiek aan de Eric Kropstraat. Er raakte niemand gewond geraakt bij de ontploffing. Ook bij dit incident wisten de daders te ontkomen.

In totaal zijn dit jaar nu zestig geweldsincidenten met beschietingen, branden en explosies bij woningen en bedrijfspanden geweest. Dat zijn er meer dan in heel 2022. De incidenten worden toegeschreven aan conflicten in de drugshandel. Ook in steden als Amsterdam en Den Haag gebeuren regelmatig soortgelijke incidenten.