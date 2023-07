Wonen in steden goedkoper dan gedacht

De woningmarkt is afgelopen jaren vaak onderwerp van gesprek geweest. Enorm stijgende huizenprijzen, stijgende rente én huizen die als warme broodjes over de toonbank gingen. Huizenzoekende grepen dan ook meer dan eens naast hun droomhuis. De markt is wat aan het afkoelen en mensen kijken weer wat uitgebreider voor men tot aanschaf overgaat.

Veel mensen kijken naar de dorpen om steden heen, aangezien wonen daar een stuk goedkoper zou zijn. Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat dat wel meevalt. Zo ligt het landelijke gemiddelde op een huizenprijs van 432 duizend euro. Als we dit afzetten tegen bijvoorbeeld Rotterdam, ziet men dat Rotterdam daar met 379 duizend met ongeveer een halve ton onder zit. Omliggende plaatsen zijn redelijk gelijk aan Rotterdam óf hebben een gemiddelde prijs van 4 ton of hoger. De dichtstbijzijnde plek waar de prijs ruim lager ligt is Tholen, Zeeland. Echt in de buurt van Rotterdam is dat niet meer… Wonen in een stad als Rotterdam is daarmee dus niet per se duurder dan in de omliggende plaatsen.

Huis kopen met een makelaar

Als men een huis gaat kopen, is het heel normaal om dit met een makelaar te doen. Dat is ook niet raar, aangezien een makelaar heel wat voordelen met zich meebrengt. Denk alleen al aan het scheiden van emotie en ratio. Waar de koper veel met emotionele overwegingen zal kijken naar een woning, kan een makelaar heel rationeel bekijken wat een woning bijvoorbeeld waard is. Dat kan al veel geld schelen. Daarboven staat nog dat een makelaar de woningmarkt in de stad goed kent. Zo zal een makelaar in Rotterdam goed op de hoogte zijn van hoe Rotterdam zich heeft ontwikkeld. Zij kennen de wijken, de bebouwing én de mensen.

Adviserende én uitvoerende rol

Een makelaar heeft een adviserende én een uitvoerende rol in het (ver)koopproces en kan goed mee denken over de woonwensen die iemand heeft. Zijn scholen niet te ver weg? Wel andere voorzieningen zijn in de buurt? Welke voordelen heeft die bepaalde wijk ten opzichte van die andere wijk waar ook een prachtige woning staat? Naast de praktische adviezen over de woningen en de plek van de woningen kunnen makelaars ook meedenken over de financiering. Vragen over de hypotheek, eventuele kosten voor verbouwingen én goede verwijzingen naar eventuele hulp die ingeschakeld moet worden zijn makelaars niet vreemd.

Makelaars doen niet enkel advisering. Zij nemen een hoop werk uit de handen van de (ver)kopers. Ook als men bijvoorbeeld hun huis wil verkopen, maar het niet ziet zitten om iedere keer kijkers over de vloer te hebben. Een makelaar kan dan de bezichtigingen doen terwijl de verkoper de deur uit is. Een huis/pand (ver)kopen is de expertise van de makelaar en hij of zij kan daarom ook snel schakelen en knopen doorhakken en keuzes beknopter maken, specifiek naar de wens van de klant. Dat scheelt de kopers veel uitzoekwerk. Een makelaar zorgt er op die manier voor dat eenieder relaxt en met een gerust hart een huis kan kopen. Ook in Rotterdam!