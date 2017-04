Verstappen valt uit in tweede training

Max Verstappen is vrijdag uitgevallen tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Rusland. Na negen rondes viel de motor van zijn Red Bull stil, vlak voor de ingang van de pit. De renstal denkt dat de oorzaak ligt in een verlies van brandstofdruk.

Ondanks het uitvallen noteerde de Nederlandse Formule 1-coureur de vijfde tijd, op zo’n anderhalve seconde van de snelste rijder Sebastian Vettel (Ferrari). Zijn teamgenoot Kimi Räikkönen eindigde als tweede, nog voor de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo van Red Bull eindigde achter Verstappen en completeert zo de top zes.

,,Het is jammer dat we vandaag geen lange run konden doen”, zegt Verstappen op zijn eigen website. ,,Het is niet anders. Gelukkig kon Daniel wel een lange run rijden, dus die data kunnen we gebruiken. Deze baan ligt ons niet. Vijfde of zesde is hier zaterdag het maximaal haalbare. We gaan er gewoon het beste van maken.”

Kwalificatie

In de eerste vrije training op het circuit van Sotsji zette Verstappen eerder op de dag de vierde tijd neer. Räikkönen klokte toen de snelste tijd. Zaterdag is eerst nog de derde vrije training waarna de kwalificatie volgt.

Verstappen kampt de laatste weken vaker met technische mankementen. Hij viel bij de Grote Prijs van Bahrein uit met een kapotte achterrem. Tijdens de Grote Prijs van China, die hij uiteindelijk als derde afsloot, reed hij een dramatische kwalificatie door problemen met het vermogen van zijn motor.

