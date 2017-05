Afdalingsprijs in Giro meteen ter discussie

In de aanloop naar de start van de honderdste editie van de Ronde van Italië, vrijdag op Sardinië, is er in de wielerwereld enige commotie ontstaan over een nieuw klassement dat de organisatie gaat bijhouden. Volgens the Inner Ring, een blog over wielrennen, zal de beste daler in het peloton een geldprijs van 5000 euro ontvangen.

Het klassement zal worden opgemaakt op basis van de tijden van alle renners in tien aangewezen afdalingen. Ook per geselecteerde afdaling wordt een klassementje opgemaakt, met winnaar en al. Op de officiële website van de Giro viel hierover nog geen nadere informatie te vinden.

Wielrenner Wout Poels reageerde met enige verbijstering. ,,Ik hoop dat dit een grap is? Dit is levensbedreigend”, liet hij via Twitter weten. ,,Hoe zit het met de veiligheid?”

De directeur van de Noord-Amerikaanse rennersvakbond ANAPRC reageerde bij De Telegraaf eveneens verontwaardigd. ,,Dit is onverantwoord. Natuurlijk hoort afdalen bij het wielrennen, maar het is gevaarlijk om er een speciale wedstrijd van te maken.”

In de Giro komen vaak valpartijen voor, met name ook in afdalingen. In 2011 overleed de Belgische coureur Wouter Weylandt bij een crash.