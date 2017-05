Europese atletiekfederatie wil ver gaan

De Europese atletiekfederatie pleit voor veel strengere criteria voor het goedkeuren van Europese en mondiale records in de atletiek. ,,Onze voorstellen zijn revolutionair en niet alleen omdat na invoering dan de meeste records vervangen moeten worden”, liet voorzitter Svein Arne Hansen maandag weten.

Hij wil de nieuwe eisen met terugwerkende kracht op alle huidige records toepassen. ,,We willen naar een nieuwe standaard toewerken waarin iedereen erop kan vertrouwen dat alles goed en sportief is verlopen. Want wat zijn records nog waard als het publiek er niet in gelooft?”

De Europese federatie wil onder meer dat alle records worden geschrapt van atleten die worden betrapt op doping of op andere overtredingen op het gebied van verboden middelen. Het maakt daarbij niet uit of er veel tijd zit tussen de prestaties en de positieve test. De betrapte atleet moet sowieso alle records afstaan.

Nieuwe records kunnen in de hervormingsplannen alleen worden geregistreerd als de betreffende atleten bij goedgekeurde wedstrijden actief waren met een hoge organisatiegraad, onder meer op het gebied van technologie en controle.

De atleten moeten daarnaast een vastgesteld aantal dopingcontroles hebben ondergaan in de aanloop naar de geleverde topprestatie. De stalen van de urinemonsters dienen voor tien jaar beschikbaar te blijven voor hercontroles.

De internationale atletiekfederatie IAAF buigt zich in augustus over de Europese voorstellen.

De atletiekwereld is de laatste jaren getroffen door een reeks van dopingschandalen die de geloofwaardigheid van de sport ernstig hebben geschaad.