Red Bull gaat probleem met remmen onderzoeken

Het Formule 1-team van Red Bull Racing stelt een onderzoek in naar de remmen van beide auto’s. Directe aanleiding is het uitvallen van Daniel Ricciardo zondag in de Grote Prijs van Rusland.

De AustraliĆ«r moest al snel opgeven in Sotsji nadat de remmen van zijn racewagen in brand stonden. Twee weken eerder moest Max Verstappen in Bahrein de strijd staken na problemen met de remmen van zijn bolide. ,,We moeten de exacte oorzaak achterhalen”, zegt ploegbaas Christian Horner op de website van Red Bull. ,,Op het eerste gezicht hadden ze dezelfde klachten. Toch lijkt het er op dat Max en Daniel een ander probleem hadden.”

De volgende race in de Formule 1 is over twee weken in Barcelona. De auto’s van Red Bull hebben dan een compleet nieuwe chassis. Horner hoopt het verschil met Mercedes en Ferrari zo te verkleinen.