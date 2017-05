Utah Jazz schakelt LA Clippers uit

De basketballers van Utah Jazz hebben de volgende ronde van de play-offs bereikt. Ze versloegen zondag (plaatselijke tijd) LA Clippers (104-91) in het beslissende zevende duel in de best-of-sevenserie (4-3).

Gordon Hayward tekende voor 26 punten namens de winnende ploeg. LA Clippers verloor drie van de vier thuisduels met Utah Jazz in de play-offs. Golden State Warriors is de tegenstander van Utah Jazz in de halve finale van de Western Conference van de NBA.

Boston Celtics is de tweede ronde van de play-offs goed begonnen. De formatie bleef Washington Wizards de baas (123-111). De ploeg die het eerst vier duels heeft gewonnen stuit in de finale van de Eastern Conference op titelverdediger Cleveland Cavaliers of Toronto Raptors.