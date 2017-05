Cannondale zonder kopman, met Slagter

Tom-Jelte Slagter begint vrijdag op Sardinië aan zijn vierde Ronde van Italië. De 27-jarige wielrenner is opgenomen in de selectie van zijn Amerikaanse ploeg Cannondale-Drapac. De Groninger stond eerder in 2011, 2012 en 2015 aan de start. In 2011 reed hij de Giro niet uit, in 2012 en 2015 eindigde hij in de grote middenmoot.

Slagter krijgt tijdens de honderdste editie van de Ronde van Italië gezelschap van zijn ploeggenoten Hugh Carthy (GBr), Joe Dombrowski (VSt), Davide Formolo (Ita), Alex Howes (VSt), Kristijan Koren (Slv), Pierre Rolland (Fra), Davide Villella (Ita) en Michael Woods (Can).

De teamleiding heeft voor de Giro deze keer geen echte kopman aangewezen. ,,We hopen dat onze coureurs van deze vrijheid optimaal gaan profiteren”, liet ploegbaas Charly Wegelius weten.