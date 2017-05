Cavaliers openen met winst

De basketballers van Cleveland Cavaliers zijn de tweede ronde van de play-offs in de NBA maandag begonnen met een overwinning. De titelverdediger was te sterk voor Toronto Raptors: 116-105. LeBron James was weer eens de uitblinker. Voor eigen publiek kwam hij tot 35 punten en tien rebounds. Woensdag volgt het tweede duel in de best-of-sevenserie, opnieuw in Cleveland.

San Antonio Spurs ging in eigen hal verrassend onderuit tegen Houston Rockets. Vooral de hoogte van de score baarde opzien. De Rockets wonnen het eerste duel met 126-99. Trevor Ariza (23 punten), vedette James Harden (20) en Patrick Beverley (20) waren de topschutters bij de gasten, terwijl bij de thuisploeg alleen Kawhi Leonard (21 punten) zijn normale vormpeil benaderde. Woensdag volgt de kans op revanche, opnieuw in San Antonio.