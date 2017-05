Jungels krijgt drie debutanten mee naar Giro

Bob Jungels vertrekt vrijdag als kopman van Quick-Step in de Ronde van Italië. De Luxemburger, vorig jaar winnaar van het jongerenklassement, treft onder zijn ploeggenoten drie renners die hun debuut maken in een grote ronde: de Colombiaan Fernando Gaviria, de Belg Laurens De Plus en de Italiaan Davide Martinelli.

Jungels (24) werd vorig jaar bij zijn Girodebuut de eerste Luxemburger sinds Charly Gaul die de roze leiderstrui mocht dragen. Dat deed hij drie dagen, waarna hij uiteindelijk het einde haalde als zesde en als beste jongere. Jungels sloot zijn voorbereiding af met de achtste plaats in de Ronde van Romandië. Gaviria gaat, zo meldt de ploeg, naar de Giro om te leren maar de 22-jarige sprinter zal zeker azen op een ritzege. De ploeg bestaat verder uit de Italiaan Eros Capecchi, de Argentijn Maximiliano Richeze en de Belgen Dries Devenyns, Iljo Keisse en Pieter Serry.