De Nederlandse handballers hebben woensdagavond in de kwalificatie van de Europese titelstrijd gewonnen bij Letland. Dat gebeurde met klein verschil, 29-27. Halverwege was de marge ook twee treffers, 15-13. Het was de eerste zege van Oranje in de reeks.

Joris Baart was topschutter aan de kant van Oranje met zeven doelpunten. Daarna volgden Bobby Schagen (6) en Lucas Steins (5).

Het EK is in 2018 in Kroatiƫ. Nederland staat derde in de poule, achter Denemarken en Hongarije.