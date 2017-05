Kruijswijk in top drie bij bookmakers

Steven Kruijswijk behoort bij de bookmakers tot de favorieten voor de eindzege in de Ronde van Italië. De Nederlandse renner van LottoNL-Jumbo staat zowel bij Unibet als bwin op de derde plaats bij de kandidaten die de Giro, die vrijdag op Sardinië begint, kunnen winnen. Bij beide gokkantoren bestaat weinig twijfel over de winnaar: gokken op de Colombiaan Nairo Quintana is weinig lucratief.

De eindzege van Quintana levert bij beide bookmakers nog geen twee keer de inzet op. Winst van de Italiaan Vincenzo Nibali levert zes keer de inzet op. Elke euro die wordt ingezet op Kruijswijk wordt met tien vermenigvuldigd als de Brabander na drie weken koersen met het roze om de schouder in Milaan aankomt. Kruijswijk leek vorig jaar op weg naar de eindzege, maar verspeelde door een val een podiumklassering.

Tom Dumoulin en Bauke Mollema, twee andere Nederlanders met klassementsambities, behoren ook tot de top tien: Dumoulin is als zevende gerangschikt, Mollema zit daar net achter.