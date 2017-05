Naomi van As beëindigt hockeyloopbaan

Hockeyster Naomi van As gaat haar loopbaan beëindigen. Dat heeft de voormalig international woensdag via een filmpje op de website van De Telegraaf bekendgemaakt. Van As speelt komend weekeinde nog met Laren. Als ze met haar club deelname aan de play-offs om de landstitel misloopt, is zondag haar laatste wedstrijd.

Van As, die met Oranje twee keer olympisch goud won, zette na het zilver van Rio 2016 al een punt achter haar interlandloopbaan. Ze werd twee keer gekozen tot beste hockeyster van de wereld. ,,Het is natuurlijk een lastig besluit”, meldde Van As in de video. ,,Hockey maakt al heel lang een groot deel van mijn leven uit. Om dan definitief te stoppen is heel vreemd. Ook al stopte ik al bij Oranje, ik ging nog wel door bij Laren.”

Met haar club speelt ze zondag tegen Amsterdam. ,,Ik wil nog graag de play-offs halen, maar vrijdag kan zo maar de laatste training zijn en zondag mijn laatste wedstrijd. Mijn leven gaat wel veranderen. Ik heb van mijn achttiende tot mijn 33e in de hoofdklasse gespeeld en heb heel veel leuke vriendschappen opgebouwd dankzij het hockeyen.”

Van As hoopt onder meer op meer tv-werk. ,,Gelukkig ben ik tijdens het hockeyen al begonnen met het presenteren bij Zappsport. Misschien komen er wel nieuwe programma’s op mijn pad.”