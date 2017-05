Nastase niet welkom in loge op Wimbledon

Ilie Nastase is tijdens Wimbledon niet welkom in de koninklijke loge. De All England Club, de organisatie achter het grandslamtoernooi, heeft aangegeven dat hij de gebruikelijke uitnodiging voor het vipgedeelte dit jaar niet verstuurt naar de Roemeense ex-tennisser. Voorzitter Philip Brook bevestigde dat woensdag.

Topman Richard Lewis ging zelfs nog een stapje verder en vertelde dat Nastase ,,mogelijk bij de poort wordt geweigerd”, als de tweevoudig Wimbledonfinalist met een kaartje het tenniscomplex probeert te betreden.

De 70-jarige Nastase hield als coach van het Roemeense Fed Cupteam anderhalve week geleden tijdens het duel met Groot-Brittanniƫ een tirade richting onder meer tegenspeelster Johanna Konta, die in tranen uitbarstte. Ook maakte hij racistische opmerkingen over de zwangerschap van Serena Williams. Hij bood zijn excuses aan, maar is voorlopig geschorst door de internationale tennisfederatie ITF, die de zaak in onderzoek heeft.