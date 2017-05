Quintana heeft de dubbel in zijn hoofd

Nairo Quintana start vrijdag vol ambitie in de Ronde van Italië. De Colombiaan van Movistar wil iets presteren wat Marco Pantani voor het laatst deed in 1998: de Italiaan pakte toen de dubbel Giro-Tour, een uitdaging die zelfs Alberto Contador te veel was. De Spanjaard deed in 2015 een mislukte poging, terwijl hij eindzeges in beide grote rondes al op zak had. Quintana won de Giro in 2014, maar had in de Tour de afgelopen jaren steeds Chris Froome voor zich. ,,Het plan is voor beide eindzeges te gaan, we gaan het proberen”, zei Quintana enkele dagen voordat de eerste grote ronde van dit jaar op Sardinië van start gaat.

De honderdste editie van de Giro kent een eerste hoogtepunt in de vierde etappe met aankomst op de flanken van vulkaan Etna. De zestiende etappe springt er ook uit met twee beklimmingen van de beruchte Stelvio-pas. Ook zijn er twee individuele tijdritten, dagen waarop de concurrentie tijd hoopt te pakken op Quintana, die het vooral van zijn klimcapaciteiten moet hebben.

De eerste rit wordt vrijdag naar verwachting een strijd tussen sprinters. De Colombiaan Fernando Gaviria, de Duitser André Greipel en de Australiër Caleb Ewan mogen dromen van de roze trui met een grotendeels vlakke rit over 206 kilometer van Alghero naar Olbia.