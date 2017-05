Rechtbank: Franssen terug in judoselectie

De Judo Bond Nederland (JBN) mag Juul Franssen niet langer uitsluiten van internationale wedstrijden. Bovendien moet de international per direct weer worden opgenomen in de nationale selectie. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald in een kort geding dat de sportvrouw had aangespannen tegen de bond.

Het uitsluiten van deelname aan internationale toernooien betekent in feite het einde van de topsportcarrière van Franssen. Dat gaat de rechtbank te ver. Bovendien heeft de bond met twee andere judoka’s afwijkende afspraken gemaakt. ,,De bond heeft geen steekhoudende argumenten aangevoerd, waarom dat met Franssen niet kan”, oordeelde de rechter.

Hij vindt dat JBN tot een ‘maatwerkoplossing’ moet komen met Franssen, waardoor zij zich met haar eigen trainers kan voorbereiden op de Olympische Spelen. ,,Met haar trainers in Rotterdam heeft zij een vertrouwensband opgebouwd. Franssen is de beste Nederlandse judoka in de categorie tot 63 kilogram. Zij is de zesde op de wereldranglijst. Zij heeft zelf deze positie bereikt, in de oude situatie. Er zijn geen aanwijzingen dat het in de nieuwe situatie beter zou gaan”, beargumenteerde de rechter.

Wel moet de sportvrouw zich zoveel mogelijk aan de centrale afspraken houden. Ze hoeft niet standaard op de centrale locatie in Papendal, maar wel zoveel mogelijk in Arnhem komen trainen.