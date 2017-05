Sjarapova niet zeker van wildcard Wimbledon

Tennisster Maria Sjarapova weet waarschijnlijk pas op 20 juni of ze een zogenoemde wildcard krijgt voor Wimbledon. ,,We wachten eerst af of ze een wildcard nodig heeft en of ze er in dat geval om vraagt”, liet de organisatie woensdag weten.

De Russische, onlangs teruggekeerd op de baan na een schorsing wegens doping van vijftien maanden, kan zich nog rechtstreeks plaatsen voor het evenement. Dat gebeurt als ze door goede resultaten in de komende toernooien van Madrid en Rome voldoende stijgt op de wereldranglijst.

Sjarapova, voormalig nummer een van de wereld, won Wimbledon in 2004. Ze weet nog niet of ze een wildcard krijgt voor de Open Franse kampioenschappen op Roland Garros, die voor Wimbledon worden gespeeld. Dat hoort ze woensdag 16 mei, anderhalve week voor het toernooi begint.