Wimbledon gooit prijzengeld omhoog

Voor de winnaar van het tennistoernooi van Wimbledon in het enkelspel ligt dit jaar een cheque van 2,2 miljoen pond, zo’n 2,6 miljoen euro, klaar. Dat geldt voor zowel de mannen als de vrouwen. De organisatie van het grandslamtoernooi maakte woensdag bekend dat het totale prijzenpakket ruim 37 miljoen euro bedraagt. Dat is een stijging van 12,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

De verhoging is voor alle deelnemers interessant. Verliezers in de eerste ronde nemen ruim 41.000 euro mee naar huis. In slechts zes jaar tijd is het prijzengeld meer dan verdubbeld. Wimbledon begint op 3 juli en duurt tot en met 16 juli. Sinds 1895 begon het toernooi niet zo laat.