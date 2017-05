LeBron James weer klasse apart

Basketballer LeBron James was woensdagavond (lokale tijd) weer een klasse apart bij Cleveland Cavaliers. De sterspeler van de titelhouder in de NBA bracht in de thuiswedstrijd tegen Toronto Raptors 39 punten op zijn naam. Mede door de grote inbreng van de 32-jarige Amerikaan wonnen de Cavaliers met 125-103. Daarmee kwam de stand in de tweede ronde van de play-offs in de Eastern Conference op 2-0. Het derde duel in de best-of-seven serie is vrijdag in Toronto.

James is op de topscorerslijst aller tijden van de play-offs nummer twee Kareem Abdul-Jabbar, die op 5762 punten eindigde, inmiddels gepasseerd. De topschutter van Cleveland moet met een totaal van 5777 alleen basketballegende Michael Jordan (5987) nog voor zich dulden. ,,Hier ben ik heel trots op”, liet James weten. ,,Als kind was het altijd voor mij al een droom om in de NBA echt iets te betekenen.”

San Antonio Spurs won woensdag met 121-96 van Houston Rockets. Kawhi Leonard blonk uit met 34 punten, 8 assists en 7 rebounds. De stand in de tweede ronde van de play-offs van de Western Conference is 1-1. Het derde duel is vrijdag in Houston.

De Spurs zullen Tony Parker waarschijnlijk een tijdje moeten missen. De 34-jarige routinier, die vier keer de NBA-titel won, raakte ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen door een verkeerde landing na een doelpoging. Hij werd per brancard naar de catacomben gebracht. Donderdag ondergaat Parker nader onderzoek in het ziekenhuis. ,,Het ziet er niet goed uit”, sprak coach Gregg Popovich bezorgd.