Quintana: Giro anders door vele topteams

Nairo Quintana verwacht dat de samenstelling van het deelnemersveld invloed heeft op het verloop van de Ronde van Italië. ,,Er rijden meer topteams mee dan gebruikelijk. Daardoor verandert de dynamiek van de race”, zei de wielrenner van Movistar donderdag op de persconferentie daags voor de start van de Giro. ,,Ook zijn er meer klassementsrijders dan in de voorgaande edities.”

De 27-jarige klimmer, een van de favorieten voor de eindzege, voorziet dat op dag vier een eerste schifting in het klassement plaatsvindt. ,,Als we de vulkaan Etna hebben beklommen, zijn de hoofdrolspelers bekend. Maar de beslissing zal in de laatste week vallen.”

De Colombiaan van Movistar gaat dit jaar voor de dubbel Giro-Tour. Hij won de Ronde van Italië bij zijn debuut in 2014. ,,Ik bewaar warme herinneringen aan mijn eerste Giro. Deze speciale editie wilde ik sowieso niet missen. De honderdste Giro, dat is historisch.”