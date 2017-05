Heineken lijft brouwerij Lagunitas geheel in

Parker is bezig aan zijn vijftiende seizoen in de NBA.

San Antonio Spurs moet het in het restant van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA doen zonder Tony Parker. De blessure die de geroutineerde point guard woensdag opliep blijkt daarvoor te ernstig. Parker blijkt een spier te hebben gescheurd.

