Tennisser Monfils verrast door Koreaan

Tennisser Gaël Monfils heeft zich op het internationale toernooi van München donderdag laten verrassen door Chung Hyeon. De als eerste geplaatste Fransman ging in het zuiden van Duitsland in de tweede ronde onderuit tegen de Zuid-Koreaan. Dat gebeurde ook nog met vrij duidelijke cijfers, 2-6 4-6.

De partij lag wegens regen anderhalf uur stil. Hyeon was in Duitsland niet geplaatst. Monfils had in de eerste ronde een ‘bye’.

Ook voor de Italiaan Fabio Fognini, de nummer vier van de lijst, en de Duitser Philipp Kohlschreiber (5e) is het toernooi voorbij. Ze verloren van respectievelijk de Argentijn Guido Pella en diens landgenoot Horacio Zeballos.