Twee wielrenners Giro positief getest

Twee Italiaanse wielrenners die vrijdag aan de start van de Ronde van Italië zouden verschijnen, hebben positief getest bij een dopingcontrole. Dat bevestigde de internationale wielerunie UCI donderdag. Ze zijn voorlopig geschorst.

De kopmannen van Bardiani-CSF, klimmer Stefano Pirazzi (30) en sprinter Nicola Ruffoni (26), zijn bij een out-of-competition-controle betrapt op het gebruik van hormonen.

Bardiani bestaat volledig uit Italiaanse renners. De UCI controleerde Ruffoni op 25 april. Een dag later was Pirazzi, die drie jaar terug nog een etappe in de Ronde van Italië won en het jaar ervoor het bergklassement, aan de beurt. ,,We zijn geschokt door het nieuws en wachten de resultaten van de tests af”, verklaarden de teammanagers Bruno en Roberto Reverberi tegenover de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Het bestrafte duo, dat nog mag vragen om een contra-expertise, hangt ontslag boven het hoofd. Ook de ploeg wordt uitgesloten voor een periode van 15 tot 45 dagen, wat volgens de anti-dopingregels van de UCI gebeurt als binnen één team twee renners binnen twaalf maanden worden betrapt.