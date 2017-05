Van Barneveld verliest zicht op halve finale

Raymond van Barneveld is ver weg van een plek in de halve finale van de Premier League Darts. De Hagenaar verloor donderdag in de veertiende en voorlaatste speelronde met 7-5 van de Engelsman Dave Chisnall.

Chisnall, die vorige week nog Michael van Gerwen in bedwang hield (6-6), en Van Barneveld gingen lang gelijk op in Sheffield. Maar bij een stand van 4-4 werd ‘Barney’ gebroken door de Brit, die vervolgens zijn eigen legs behield.

Dankzij de zege neemt Chisnall, met nog één speelronde op het programma, de vijfde plaats over van de Haagse darter. Phil Taylor, die vierde staat, treedt later op donderdag aan tegen koploper Van Gerwen.