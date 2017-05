Bolt: Carter nog niet gesproken

Usain Bolt heeft zijn collega Nesta Carter nog niet gesproken sinds is gebleken dat hij een van zijn negen gouden olympische medailles, gewonnen op de 4×100 meter estafette in Peking 2008, moet inleveren. Carter bleek bij hertesten van de bloed- en urinemonsters verboden middelen te hebben gebruikt. Dat kwam in januari uit.

,,Uiteraard ben ik niet blij dat iemand uit ons team doping heeft gebruikt”, zegt Bolt in een interview bij de BBC, dat zaterdag wordt uitgezonden. ,,Maar ik heb Nesta niet gezien sinds het uitkwam en hem nog niet kunnen vragen wat er gebeurd is. Ik ben ongelukkig over het feit dat ik een medaille heb moeten inleveren, maar ik kan niet boos zijn op iemand zonder dat die persoon me uitleg heeft kunnen geven.”

Bolt, die in augustus op de WK in Londen afscheid neemt, laat zijn voorbereiding op zijn laatste seizoen er niet door be├»nvloeden. ,,Ik kan het niet veranderen ook. Ik kan alleen doorgaan met mijn sport, getest worden en bewijzen dat ik schoon ben in de wetenschap dat bedriegers gepakt worden.”