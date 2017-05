Giro belooft spektakel met Nederlandse inbreng

Het parcours van de honderdste Ronde van Italië belooft spektakel. Met een start vrijdag op het eiland Sardinië waar dag één gemaakt is voor de sprinters, met al een eerste lastige rit op zaterdag en dinsdag na de eerste rustdag en verplaatsing een aankomst bergop tegen vulkaan Etna op Sicilië. Met in rit negen een finish op de Blockhaus, een loodzware klim in de Apennijnen en in de slotweek een aantal klassieke beklimmingen in de Alpen en Dolomieten.

De Colombiaan Nairo Quintana is de topfavoriet met al dat klimgeweld, maar met twee lange tijdritten denkt ook Tom Dumoulin aan een goed klassement, zoals ook zijn landgenoten Bauke Mollema en Steven Kruijswijk met grote ambities naar Italië zijn afgereisd. De laatste, de Brabantse kopman van LottoNL-Jumbo, verloor vorig jaar twee dagen voor het einde van de Giro de roze trui door een val en heeft ook dit jaar zijn seizoen volledig op een vormpiek in Italië afgesteld.

Quintana, die vooral de Italiaan Vincenzo Nibali zal vrezen, heeft hogere doelen. De Colombiaan van Movistar, winnaar van de Giro in 2014, gaat voor de dubbel. Als hij over ruim drie weken in het roze Milaan haalt, gaat zijn blik meteen richting Tour.