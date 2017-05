Honderdste Giro d’Italia is onderweg

Onder forse publieke belangstelling is vrijdag iets na de klok van twaalf de honderdste Ronde van Italië van start gegaan. De renners zijn op weg van Alghero naar Olbia, een rit over 206 kilometer. Onderweg liggen drie colletjes, maar de verwachting is dat de sprinters zullen gaan strijden om de eerste roze trui. De Colombiaan Fernando Gaviria, de Duitser André Greipel en de Australiër Caleb Ewan worden gezien als de voornaamste kanshebbers voor ritwinst. Het peloton hield een minuut stilte ter nagedachtenis aan de verongelukte Michele Scarponi.

De Giro verblijft drie dagen op Sardinië en verhuist daarna naar Sicilië, waar dinsdag de vierde rit eindigt op de flanken van vulkaan Etna. De Colombiaan Nairo Quintana is de favoriet voor de eindzege. Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk zijn de Nederlandse kanshebbers voor een goed klassement.