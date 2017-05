Kruijswijk verspeelt meteen seconden

Steven Kruijswijk heeft in de openingsetappe van de Ronde van Italië dertien seconden verloren op zijn concurrenten. De Nederlandse coureur van LottoNL-Jumbo ondervond hinder van een oponthoud in de bochtige aankomst, op 3,1 kilometer voor de finish.

Dat was net iets te vroeg: een tijdverlies ontstaan in de laatste drie kilometers van de etappe wordt geschrapt, om te voorkomen dat klassementsrijders willekeurig de dupe worden van valpartijen bij massasprints.

Kruijswijk was de enige van de belangrijkste klassementsrijders die tijd verloor. Samen met ploeggenoot Jos van Emden sprintte hij naar de finish in Olbia, om de schade zoveel mogelijk te beperken. De Nederlander, die vorig jaar op weg leek naar de eindzege in de Giro maar twee dagen voor het einde viel, geldt als een van de kanshebbers voor de eindzege.