Dick Jaspers en Raimond Burgman hebben vrijdag in Brandenburg de finale van het Europees kampioenschap driebanden verloren van Turkije. De Nederlandse titelverdedigers, in de halve finale nog met 40-23 te sterk voor Denemarken, verloren afgetekend met 40-19. De Turken Tayfun Tasdemir en Can Capa hadden daar slechts veertien beurten voor nodig.

Bij winst had het Nederlandse biljartduo zijn derde titel kunnen pakken.