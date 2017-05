Roddelblad moet Schumacher betalen

Het Duitse roddelblad Bunte moet Michael Schumacher een schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank van Hamburg vrijdag bepaald. Bunte meldde in het kerstnummer van 2015 dat de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 weer voorzichtig kon lopen. Het blad zou dat nieuws van een vriend van de familie verkregen hebben, maar de informatie bleek onjuist.

Schumacher liep eind 2013 zware hersenschade op toen hij bij een ski-ongeluk met zijn hoofd een steen raakte in het Franse wintersportoord Méribel. Vervolgens werd hij maanden in een kunstmatige coma gehouden, waaruit hij drie jaar geleden ontwaakte. Sindsdien is het stil rond de ex-coureur die in een Zwitsers kasteel wordt verzorgd.

Een advocaat vertelde vorig jaar dat Schumacher niet zelfstandig kon staan.