Schippers: dit zegt nog niks

Dafne Schippers reageerde vrijdagavond in Doha tijdens de eerste wedstrijden om de Diamond League vrij laconiek op haar tweede plaats op de 200 meter. De wereldkampioene moest, evenals bij Rio 2016, haar meerdere erkennen in olympische kampioene Elaine Thompson uit Jamaica: 22,19 tegen 22,45. ,,Wat ik nu doe, zegt niks over het einde van het seizoen”, sprak ze lachend voor de camera van de NOS. De WK in Londen in augustus vormen dit jaar haar grote doel.

Schippers loopt naar eigen zeggen graag tegen Thompson, die ook op de 100 meter olympisch kampioene is. ,,Ik hou van racen tegen haar. Dat hebben we ook gedaan. Vorig jaar won ik bijna alle Diamond League-wedstrijden, maar zij won op het juiste moment. Ik hoop natuurlijk dat ik dat dit jaar kan omdraaien.”

De race van Schippers in Doha verliep zeker niet vlekkeloos. ,,Ik miste de eerste twee stappen. Vervolgens liep ik redelijk de bocht door en op het einde ging ik een beetje stuk, maar dat is normaal voor een eerste race.”