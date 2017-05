Speerwerper Röhler bewijst status in Doha

Olympisch kampioen speerwerpen Thomas Röhler heeft vrijdag zijn status bij de openingswedstrijd in de Diamond League meer dan overtuigend bewezen. De 25-jarige Duitser verbeterde het nationale record met een worp van 93,90 meter. Niemand reikte de afgelopen twintig jaar in deze discipline zo ver.

Röhler is nu de op één na beste speerwerper in de geschiedenis. ,,Het zal enkele dagen duren voor ik dit besef”, reageerde hij een tikje onthutst. Alleen de legendarische Tsjech Jan Zelezny, die de vijf beste worpen op zijn naam heeft, deed het in het verleden beter. Het wereldrecord van Zelezny staat sinds 25 mei 1996 op 98,48.

De Zuid-Afrikaan Akani Simbine sprintte naar de winst op de 100 meter. Hij finishte in 9,99 seconden. De Jamaicaan Asafa Powell werd in 10,08 tweede, de Qatarees Femi Ogunode in 10,13 derde.

Publiekslieveling Mutaz Barshim bracht voor eigen publiek de beste wereldjaarprestatie in het hoogspringen op zijn naam met 2,36 meter.