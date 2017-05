Tennisster Mona Barthel heeft vrijdag de finale bereikt van het graveltoernooi in Praag. De Duitse versloeg de als derde geplaatste thuisspeelster Barbara Strycova in drie sets: 3-6 6-2 6-3. Daar had Barthel ruim twee uur voor nodig.

Het is de zevende keer dat Barthel een finale bereikt op de WTA Tour. Daarvan won ze er drie: in Hobart (2012), Parijs (2013) en Bastad (2014).