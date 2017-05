Thompson is Schippers te snel af

Dafne Schippers heeft vrijdag tijdens de openingswedstrijd van de Diamond League in Doha op de 200 meter haar meerdere moeten erkennen in de Jamaicaanse Elaine Thompson. De wereldkampioene op deze afstand finishte bij een flinke tegenwind in een tijd van 22,45 seconden. Thompson, olympisch kampioene op zowel de 100 als 200 meter, zegevierde in 22,19. Marie-Josee Ta Lou uit Ivoorkust eindigde als derde in 22,77.

Schippers verzekerde zich vorig jaar van de eindzege in het klassement op de 200 meter, goed voor een premie van 40.000 dollar en een diamantje. Voor dit seizoen is de opzet van de Diamond League gewijzigd. De atleten kunnen zich tijdens de eerste twaalf wedstrijden voor de finales in Zürich en Brussel plaatsen. De winnaars van de 32 disciplines kunnen rekenen op een geldbedrag van ieder 50.000 dollar (ruim 45.000 euro).