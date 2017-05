Warriors winnen weer van Utah Jazz

Titelfavoriet Golden State Warriors heeft donderdag ook het tweede duel met Utah Jazz in de tweede ronde van de play-offs in de NBA gewonnen. Het tweede duel in Oakland eindigde in 115-104, nu volgen twee duels in Salt Lake City.

Kevin Durant (25 punten) en Stephen Curry (23) deden wat van hen verwacht wordt. Ook Draymond Green overtuigde met 21 punten. Utah had in Gordon Hayward (33) de topschutter.

De basketballers van de Washington Wizards brachten de spanning terug in de confrontatie met Boston Celtics. Na twee uitnederlagen won de ploeg in Washington met duidelijke cijfers (116-89). Zondag kan het, opnieuw in eigen hal, de stand weer gelijk trekken. John Wall was met 24 punten de topscorer bij Washington.