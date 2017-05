Bertens naar tweede ronde Madrid

Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Madrid Open. De 25-jarige Nederlandse was zaterdag in twee sets de Russin Ekatarina Makarova de baas: 6-1 7-6 (4).

Bertens startte goed op het Spaanse gravel en wist in de eerste set de servicebeurt van haar tegenstandster twee keer te breken. De Russin kreeg echter ook kansen, maar Bertens werkte zes breakpoints weg.

In de tweede set ging het lang gelijk op en leverden beide tennissters twee keer hun servicebeurt in. In de tiebreak trok Bertens vervolgens de partij naar zich toe. De Wateringse treft nu de winnares van de partij tussen de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Zwitserse Timea Bacsinszky.