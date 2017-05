BMX’ster Smulders oppermachtig op Papendal

Laura Smulders heeft op Papendal de eerste wereldbekerwedstrijd BMX op haar naam geschreven. De 23-jarige Nijmeegse won zaterdag al haar races en pakte zo de zege in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De Russin Jaroslava Bondarenko werd tweede voor landgenote Judy Baauw.

Smulders was vorig seizoen ook al de beste op Papendal. Toen pakte ze ook het eindklassement in de wereldbeker.

Bij de mannen ging de zege naar de Fransman André Sylvain. Die bleef in de finale de Nederlanders Dave van der Burg en Twan van Gendt voor. Niek Kimman, de wereldkampioen van 2015, haalde de finale niet. Hij kwam in de halve finale ten val. Zondag kan hij zich echter revancheren. Dan is meteen de tweede wereldbekerwedstrijd op de BMX-baan op Papendal.