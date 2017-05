Cleveland nadert halve finales NBA

De basketballers van Cleveland Cavaliers hebben nog één zege op Toronto Raptors nodig om de halve finales te bereiken in de strijd om de NBA-titel. De titelverdediger won vrijdag in Toronto met 115-94 en kwam daarmee op een 3-0-voorsprong in de best-of-seven serie. Hoewel de score anders deed vermoeden, hadden de ‘Cavs’ het bij vlagen lastig in Toronto.

Bij het begin van het vierde kwart leidden de Cavaliers nog slechts met twee punten verschil (79-77) en was de hoofdrol tot dan voor Raptors-ster DeMar DeRozan die tot een imponerende 37 punten kwam. Maar in de belangrijkste fase van het duel nam LeBron James zijn ploeg weer eens bij de hand. De vedette maakte 35 punten en was daarmee de topschutter van zijn team.