Greipel trots op roze primeur

André Greipel boekte zaterdag voor de zevende keer in zijn carrière een ritzege in de Ronde van Italië, maar deze leverde de Duitser een primeur op. Voor het eerst mocht de sprinter van de Belgische ploeg Lotto-Soudal de roze leiderstrui van de Giro d’Italia aantrekken.

,,Het is een eer om een etappe te winnen in de Giro en de roze trui te dragen”, zei Greipel trots. ,,Er zijn maar een paar momenten in je carrière waarop je als sprinter kans maakt op de leiderstrui in een grote ronde, dus het was een waar kippenvelmoment toen ik de roze trui in ontvangst mocht nemen.”

De Duitser had zich een dag eerder laten verrassen door de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en rekende voor de tweede etappe eigenlijk niet op een sprint. ,Ik had meer aanvallen verwacht van de betere dalers in het peloton, maar de tegenwind op de klim en in de finale speelde in het voordeel van de sprinters.”